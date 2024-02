ASSE : la réponse cash de Dall’Oglio au coup de gueule de Larsonneur

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Samedi dernier, à l’issue de la défaite de l’ASSE à Dunkerque (0-1), Gautier Larsonneur n’y était pas allé par quatre chemins face aux micros, parlant d’une équipe qui « ne produit rien » et « régresse » et « recule » : « Il faut qu’on travaille et qu’on ferme notre gueule afin de remettre la marche en avant. Quand je vois qu’il y a des supporters qui viennent là et que je vois ce qu’on fait sur le terrain... On devrait se regarder dans la glace. Ça fait plusieurs rencontres à Geoffroy-Guichard... Je vais le dire... On n’a pas les couilles ».

Dall'Oglio perçoit un signe de vie

Une mise au point fleurie qui a plu à Olivier Dall’Oglio. Pourtant réputé pour son flegme, le coach des Verts préfère ce type de réaction comme il l’a expliqué en conférence de presse avant ASSE – ESTAC lundi soir (20h45).

« Il a eu des mots très forts parce qu'il était déçu et qu'il s’aperçoit que les choses sont en train de nous filer entre les doigts. Il a eu une réaction qui est intéressante, ça veut dire qu’on en est vie et que personne ne veut lâcher et que joueurs conscients de la responsabilité qu’ils ont ». Après les mots, il va quand même falloir penser aux remèdes…

