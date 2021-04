ASSE : la réponse claire de Claude Puel aux demandes du maire de Saint-Etienne

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Dans les colonnes de But ! Saint-Etienne puis quelques jours plus tard en rebond dans L'Equipe, Gaël Perdriau, le maire de Saint-Etienne, a mis la pression sur Roland Romeyer et Bernard Caïazzo à l'ASSE. L'Edile attend une prise de parole des deux présidents pour clarifier la situation du club, fragilisé par la crise sanitaire de la Covid-19 et poussés à ouvrir la porte à un nouvel actionnaire.

Puel demande de se focaliser d'abord sur le maintien

Face à cette sortie qui a fait parler dans le Forez, Claude Puel est resté droit dans sa ligne de conduite. Membre du Conseil d'administration du club au même titre que le tandem présidentiel, le Castrais a appelé en conférence de presse à faire preuve de patience.

« L’actualité de l’ASSE est toujours assez dense. Je reste toujours mesuré par rapport à tout ça. Quand je vois le nombre de choses autour de ce club, je me dis qu’il intéresse toujours, qu’il est mythique et qu’il faut garder un petit peu de hauteur pour rester centré sur notre objectif : prendre des points et assurer le maintien. Je remarque juste l’intérêt qu’il peut y avoir tout autour de ce club. L’intérêt pour moi, mes joueurs et le staff, c’est de rester concentrés. Il est important de garder les joueurs focus sur nos priorités. Chaque chose en son temps », a martelé Claude Puel.