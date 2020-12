ASSE : La santé de Saint-Maximin inquiète à Newcastle

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Sale période pour Allan Saint-Maximin. L'ancien joueur de l'ASSE, Nice et Monaco, n'a plus joué avec Newcastle depuis le 21 novembre et Steve Bruce, son coach, a annoncé qu'il ne serait pas de retour demain à Brentford, en League Cup. Selon Sky Sports, Saint-Maximin est l'un des deux joueurs ayant contracté le Covid-19 pour qui Bruce disait s'inquiéter.

« On n'imagine pas que ces effets à long terme du Covid puissent toucher de jeunes athlètes, a expliqué l'entraîneur anglais, dont les propos ont été traduits par L'Equipe. Malheureusement si. Ils vont marcher une demi-heure et ils ont besoin de retourner au lit. C'est aussi brutal que ça. La fatigue est l'une choses qui les a tous touchés. Mais pour deux d'entre eux, cela va plus loin que ça. On espère qu'ils trouveront la lumière au bout du tunnel, mais pour certains, c'est difficile. »

Sky Sports rapporte que ni Saint-Maximin ni Lascelles ne se sont entraînés depuis qu'ils ont contracté le virus, contrairement à leurs coéquipiers Federico Fernandez et Isaac Hayden, qui, eux, ont reconnus être touchés par la maladie.