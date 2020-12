ASSE : la situation sportive, les finances, le Mercato... David Berger (Canal +) s'est confiÃ©

But! : David, revenir à Geoffroy-Guichard reste un moment particulier pour vous ?

David BERGER : Bien sûr. A la base, je suis supporter. J'ai vécu 15 ans à Saint-Etienne et ma famille est encore ici, dans la Plaine du Forez. J'ai du sang vert dans les veines. J'ai connu toutes les périodes. En étant journaliste à Canal +, j'ai appris à devenir un peu plus impartial, un peu plus objectif. Mais ça me touche toujours énormément de revenir. Il y a quelques années, je m'étais fait piéger à l'antenne. Geoffrey Dernis avait offert une victoire à la dernière minute et alors que je pensais ne plus être filmé, la caméra m'avait montré avec le poing rageur. Quand on est supporter des Verts, c'est pour la vie. Et je suis forcément attristé par les résultats. A part la Coupe de France, on a vécu une sale année.

Contre Angers, il y avait Fousseni Diawara pour commenter le match avec vous. Vous étiez entre supporters stéphanois...

C'est vrai. On a commenté pour Canal International. C'était la première fois qu'on commentait ensemble. Fouss, lui, il vit toujours à Saint-Etienne. C'est sûr que c'est son club.

Qu'avez-vous pensé de la prestation des Verts ?

Honnêtement, je m'attendais à pire. Je redoutais le pire car Angers avait remporté ses trois derniers matches à l'extérieur. Au final, les débats ont été assez équilibrés, même si je pense qu'on aurait encore pu jouer trois heures sans marquer.

La situation vous inquiète-t-elle ?

Le classement est préoccupant, bien sûr. Après, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus faible que nous. J'avais commenté Nîmes-Marseille. Nîmes, c'est un vrai chantier. Nous, il y a un chantier aussi, mais il est moindre, je pense.

« Si Fofana n'était pas parti cet été, le club allait peut-être vers le dépôt de bilan en fin de saison. Avec la crise sanitaire, le manque à gagner au niveau des droits télé, il faut être conscient que certains clubs risquent de disparaître

Quels joueurs vous ont plu contre Angers ?

Debuchy a été très bon. Moulin a fait un bon match aussi alors que ces derniers temps, je trouvais qu'il ne donnait pas toutes les garanties. Moukoudi m'a agréablement plu aussi. Et Neyou, j'aime beaucoup. Il échappe au naufrage au milieu. Boudebouz apporte aussi. Sa touche technique fait du bien. Mais offensivement, c'était pauvre. Il n'y a pas eu beaucoup d'initiatives, de débordements. Je n'ai pas aimé ce côté dilettant de Bouanga. L'heure doit être à la révolte. Les joueurs doivent prendre conscience qu'il faut sauver le club. On n'a que 13 points ! Il y a danger !

Qu'attendez-vous du Mercato ?

Vu nos moyens financiers, je ne m'attends pas à grand chose, malheureusement. Si Fofana n'était pas parti cet été, le club allait peut-être vers le dépôt de bilan en fin de saison. Avec la crise sanitaire, le manque à gagner au niveau des droits télé, il faut être conscient que certains clubs risquent de disparaître. Je ne me fais donc pas trop d'illusions sur le prochain Mercato. Je ne pense pas qu'on puisse recruter un joueur à forte valeur commerciale. Espérons qu'il y aura quand même une ou deux bonnes surprises, sans doute en prêts.

Celui de William Saliba est évoqué...

C'est un joueur qui ne ferait pas de mal à l'ASSE. On n'a pas beaucoup de solutions en défense centrale. Il y a Moukoudi et Kolo. Un prêt de Saliba, ce serait bien pour l'équipe et ce serait bien pour lui. Il connait la maison. Il est laissé pour compte à Arsenal. Il n'a même pas été inscrit sur la liste UEFA. On a un vrai besoin devant, mais ce serait une bonne chose d'ajouter un joueur de sa valeur, évidemment.



