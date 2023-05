ASSE : la sortie cash d'Anthony Briançon sur le maintien des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : quel bilan pour Loïc Perrin ?

Si l'ASSE a officiellement validé son maintien après sa belle victoire face à Quevilly-Rouen-Métropole (4-2) samedi soir, il en fait plus pour que le capitaine Anthony Briançon ne grimpe aux rideaux.

Sans doute encore contrarié par son erreur qui a amené la première égalisation des Normands, l'ancien Nîmois s'est refusé à fanfaronner du maintien : « Personne n’a lâché, c’est ce qu’il faut retenir pour les derniers matchs. Il n’y a pas à profiter du maintien, on a mangé la merde pendant très longtemps donc ça serait manquer d’humilité que de se la raconter (...) Evidemment en n’ayant plus rien à jouer, dans les têtes ce sera différent, sans la pression mais il y a des gens à respecter, à commencer par nos supporters qui seront là je pense en nombre face à Caen et Valenciennes. On a fait preuve depuis janvier d’un état d’esprit irréprochable mais ça na pas été facile. On s’est mis dans la merde tous seuls, tout le monde a assumé et on s’en sort ».