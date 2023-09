ASSE : la sortie en discothèque, la solidarité, Batlles... après Caen, Briançon met les points sur les i

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Après une semaine horrible, au cours de laquelle on avait appris que Gautier Larsonneur s'était vu retirer son permis après une soirée alcoolisée avec deux partenaires, dont Anthony Briançon, un article de L'Equipe dans lequel on apprenait que c'était le chaos au sein du club et que Laurent Batlles était lâché par ses joueurs, l'ASSE s'est imposée à Caen (2-1). En patronne. Face au leader de la L2, elle a prouvé qu'elle avait les qualités pour jouer la montée, à condition qu'elle fasse preuve de solidarité sur le terrain.

"Je n’ai pas très bien vécu ce qu'il s’est écrit sur moi et l’équipe"

Cette prestation a permis à Anthony Briançon de régler quelques comptes après coup devant les médias : "Nous sommes solidaires, on a pu le voir aujourd’hui, j’ai pu lire et voir pas mal de choses ces derniers temps avec une semaine pas mal agitée dans les médias. On a fait front ensemble en restant unis. Je n’ai pas très bien vécu ce qu'il s’est écrit sur moi et l’équipe. Les choses sont fausses en partie, on n’a pas mis les pieds en discothèque, on a bu un verre à trois comme n’importe quelle personne pourrait le faire sur un moment off. J’avais fait passer le message aux joueurs qu’on avait été tous chahutés et qu’il fallait répondre sur le terrain. Je suis très fier du groupe et du match réalisé. Si on est derrière le coach ? Ça s’est vu ce soir non ? Je n’ai pas besoin de parler plus. On a crée des choses fortes ensemble la saison passée, on fait un début de saison moyen mais on va faire en sorte de continuer comme ça tous ensemble".

