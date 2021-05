ASSE : la tâche s'annonce délicate pour Puel face au LOSC

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

La passe de trois pour l'ASSE ? Après des victoires face au MHSC (1-2) et l'Olympique de Marseille (1-0) lors de leurs dernières sorties, les hommes de Claude Puel s'apprêtent à affronter le leader de la Ligue 1. Les Verts se déplaceront en effet sur le terrain du LOSC ce dimanche dans le cadre de la 37ème journée de Ligue 1.

Si l'ASSE compte surfer sur sa bonne dynamique pour mettre en difficulté le club nordiste, les chiffres ne parlent pas en sa faveur face à cet adversaire. Et pour cause, depuis la saison 1989/1990, les Verts n'ont remporté qu'une rencontre à l'extérieur face au LOSC, soit un succès en 24 rencontres, contre 15 pour les Lillois et 8 matches nuls. La tâche s'annonce délicate pour les hommes de Claude Puel. Déterminé à engranger de la confiance, le club du Forez tentera également de faire mentir les statistiques.