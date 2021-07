ASSE : la très surprenante biographie de Jacques Pauly

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Quand on parle de Jacques Pauly, on pense immédiatement à l'ASSE, à son projet de reprise du club, véritable serpent de mer puisqu'une première tentative a échoué il y a quelques années. L'homme d'affaires jure avoir déposé une somme énorme sur un compte en banque qu'il n'a jamais retrouvée. Mais ce n'est pas le pire le concernant. Pour cela, il faut aller sur la page Internet du site speakersacademy.com, où une biographie lui est consacrée. Voici quelques morceaux choisis qui laissent songeur…

"JP choisit le pseudonyme Jason pour éviter toute assimilation aux dogmes existants en utilisant le sens métaphorique de la mythologie de la « Toison d’Or », en analogie avec son parcours et ses épreuves en quête d’une nouvelle condition Humaine en équilibre entre la pensée, la matière et l’énergie, trilogie de l’être du 21eme siècle."

"Jason crée ce « PMH » avec ses procédures et structures. Il rencontre…par hasard des représentants de certains Etats. On compare sa philosophie aussi bien au néo-gaullisme, qu'à la franc-maçonnerie du 18eme siècle, à Socrate, Platon et d’autres illustres personnages du passé. Jason reçoit ces comparaisons avec politesse mais ne donne pas suite aux multiples propositions. Ses travaux sont concentrés pour un nouveau futur."

"Après ces trente années de préparations en faveur de l’être humain, Jason a accepté de présenter cette «CHARTE X3» avec son «PMH» à l’occasion du GLOBAL ECOLOGICAL FORUM à Moscou en décembre 2010 avec le «Comité pour le Soutien des Réformes Présidentielles en Russie», l’UNESCO, les Nations Unies, ONG, et de nombreuses Nations préoccupées par ces situation du «futur»."

On ne sait si Jason sera un jour à la tête des Verts, mais il essaie en tous cas, à l'heure actuelle, de racheter les parts de l'ASSE, détenues par Adao Carvalho mais confisquées par l'AGRASC.

ASSE : il devait remplacer Just Fontaine au Stade de Reims... le rêve brisé de Jacques Pauly, candidat au rachat des Verts #ASSE https://t.co/YIz9gsosDa — But! Saint-Étienne (@ButASSE) June 28, 2021