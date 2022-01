ASSE : la Tunisie éliminée, les images du tacle effroyable dont Khazri a été victime

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Ce samedi soir, la Tunisie de Wahbi Khazri jouait son quart de finale de la CAN face au Burkina Faso. Un match difficile pour les Aigles de Carthage et pour l'attaquant des Verts qui sortent de la compétition par la petite porte (0-1, but de Dango Ouattara).

Le match a aussi été marqué par l'agression incroyable dont a été victime Khazri, un tacle à niveau de genou de Soumaïla Ouattara qui n'a pas fait l'objet d'un penalty malgré utilisation de la VAR (77e).

Aux vues des images effroyables, c'est à peine croyable d'ailleurs...

⚡️ Oh la situation litigieuse. Emporté par son dégagement, le défenseur Burkinabé a littéralement découpé Khazri.



📺 Après visionnage du VAR, l'arbitre a décidé de ne pas accorder de penalty. pic.twitter.com/Yqw9ugMuDq — RMC Sport (@RMCsport) January 29, 2022