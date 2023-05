ASSE : la vente des Verts fait encore débat !

Zapping But! Football Club ASSE : Quelle est la meilleure recrue de l'ASSE cette saison ?

J'ai toujours autant de mal à y croire

« Honnêtement, je n'ai pas cru du tout à la vente de l'ASSE en mai dernier quand le club avait publié un communiqué pour annoncer des changements à sa tête au soir de la relégation en L2. Et si Roland Romeyer a glissé dans sa récente interview à RCF que ce sont les débordements dans le Chaudron qui avaient incité David Blitzer à prendre ses jambes à son cou, mes sources m'avaient fait comprendre que l'Américain n'avait déjà plus l'intention d'acheter le club, son audit personnel des comptes ne correspondant que de loin à ceux donnés par la data room... Un an plus tard, le feuilleton reprend. Bernard Caiazzo aurait deux repreneurs sous le coude, et un milliardaire tchèque envisagerait de faire d'une pierre deux coups en s'offrant à la fois Casino et l'ASSE. Pourquoi pas... Mais j'attends de voir, forcément.

Caiazzo et Romeyer sont-ils prêts à lâcher leurs parts pour ce qu'elles valent vraiment ?

Comme tout le monde, j'ai été échaudé par les belles promesses du duo d'actionnaires et les nombreux projets qui n'ont pas abouti pour des raisons diverses et variées, de Peak6 à Blitzer en passant par Ravichak, Markarian, Bueno, Roussier et Bodmer, Lomakin, etc... Depuis que Caiazzo et Romeyer ont annoncé leur volonté de vendre en 2018, en mandatant la banque d'affaires Lazard, puis KPMG, de nombreux clubs de L1 et L2 ont été vendus, mais pas l'ASSE. Parce que le dossier est complexe, avec notamment les parts de Carvalho gelées par l'Etat, des dettes, des dossiers aux Prud'hommes. Pour qu'une vente se réalise, il faut qu'une offre soit acceptée par les deux actionnaires, qu'elle corresponde à leurs attentes, eux qui auraient espéré 20 M€ chacun il y a un an. Une somme qu'il leur sera bien difficile de récupérer aujourd'hui, en L2, avec très peu de joueurs bankables dans l'effectif voire aucun. Mais de quel montant se contenteraient-ils pour céder enfin leur place ? »

Laurent HESS

Cette fois il n'y a plus trop le choix

« Si je ne suis pas certain que le timing soit respecté quand on connait Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, je suis aujourd'hui sûr d'une chose : l'ASSE sera vendue avant l'été 2024 car rien ne sauvera les co-actionnaires cette fois-ci. En investissant cet hiver pour éviter le National, les Verts ont pioché dans leur bas de laine budgétisé pour deux ans. Le tandem Romeyer – Caïazzo n'ayant pas l'intention d'investir sur ses deniers, il faudra solliciter un nouveau prêt bancaire si aucun actionnaire n'arrive. Sera-t-il accordé cette fois-ci alors que les revenus vont baisser ? Je n'en suis pas sûr.

Le mouton est déjà tondu à ras

En 2023-24, l'ASSE va perdre une grosse partie de ses revenus providentiels : pas de manne de CVC, une baisse du fond d'aide aux relégués, des droits TV toujours aussi bas en Ligue 2 et qui ne couvrent qu'une infime partie des besoins de fonctionnements d'un club comme Saint-Etienne... Et surtout aucun joueur bankable à la Wesley Fofana ou Lucas Gourna-Douath pour faire rentrer plus de 10 M€ dans les caisses. Les rares joueurs de valeur comme Jean-Philippe Krasso ou Niels Nkounkou n'appartiennent pas au club. Aucun jeune de L'Etrat n'a explosé et même Benjamin Bouchouari, que l'on dit très courtisé et qui dispose d'un contrat de longue durée, ne rapportera plus de 5 M€. Il faut donc un mécène prêt à remettre de l'argent au pot immédiatement... Et cette fois-ci, ni Romeyer ni Caïazzo n'auront vraiment le luxe de pouvoir se montrer sélectifs. »

Alexandre CORBOZ