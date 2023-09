ASSE : la virée nocturne de Larsonneur, Briançon et Cafaro refait surface !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Lors de la trêve internationale du mois de septembre, une virée nocturne de Gautier Larsonneur, Anthony Briançon et Mathieu Cafaro a fait polémique du côté de l'AS Saint-Étienne. Mais alors que les trois joueurs n'ont pas été sanctionnés par le club du Forez pour cette virée, les Verts ont signé une belle victoire à Caen (2-1) lors du match qui a suivi cette escapade.

"On a presque pris ça à la rigolade"

Présent ce jeudi aux côtés de Laurent Batlles en conférence de presse à deux jours du match face à Concarneau, Dennis Appiah est revenu sur cette polémique. "On a presque pris ça à la rigolade quand on a vu les proportions que ça prenait, mais oui on s’en est servi. (...) S’il faut des histoires comme cela avant chaque match pour être meilleurs ? C’est vrai qu’on se le disait avec Gautier Larsonneur, il n’y a pas eu de polémique cette semaine, c’est bizarre", a confié le numéro 8 des Verts dans des propos rapportés par nos confrères d'Envertetcontretous.

