ASSE : Lamine Fomba, c'est pas encore ça !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L'ASSE cherchait un numero 6. Elle l'a trouvé fin janvier en la personne de Lamine Fomba, 6e recrue hivernale des Verts. A 25 ans, l'ancien capitaine des Crocos a paraphé un contrat de deux ans et demi. Plus gros transfert de Nîmes, où il avait été transféré pour 3,6 M€ en 2019, le joueur formé à Auxerre a quitté le Gard après trois ans et demi pour intégrer le projet stéphanois, alors que son contrat se terminait en juin. Pour l'attirer, les dirigeants stéphanois ont mis les moyens : 500 000€ d'indemnité de transfert, avec un pourcentage sur une éventuelle revente pour Nîmes et un salaire doublé pour le joueur. « Son intégration va être plutôt rapide : il a joué avec Anthony Briançon et il connaît d'autres joueurs. On essaie d'anticiper la suite avec des joueurs comme lui», avait glissé Loïc Perrin. Mais l'intégration du joueur se révèle quand même un peu moins « rapide » que prévue...

Pour l'instant, il joue les remplaçants, dans l'ombre de Monconduit

Pour son premier match, à Bastia (0-2), Fomba avait coulé avec le navire, subissant les vagues corses. « On l'a pris pour sa valeur athlétique, et c'est quelqu'un qui court 12-13 km par match. Il va peut-être rester plus en base que nos autres milieux. Il va aussi permettre de faire souffler Aimen Moueffek. Le groupe s'étoffe», avait commenté Laurent Batlles avant la rencontre à Furiani. Entré en jeu en fin de match lors de la victoire contre Annecy (3-2), pour son baptême du feu à Geoffroy-Guichard, Fomba avait savouré le moment... « Honnêtement, cette communion avec le public fait plaisir, surtout qu'on est en difficulté au classement, avait-il expliqué. Cela nous montre qu'il y a beaucoup de monde qui nous soutient encore et il va falloir se donner pour eux sur le terrain. J'avais déjà joué à Geoffroy-Guichard mais là c'était quelque chose d'incroyable ! Quand je suis rentré sur le terrain, j'étais tout émoustillé, j'avais des frissons ». Mais depuis, l'ancien Croco a encore dû se contenter d'une entrée en jeu contre Dijon (2-0). Et pour son retour à Nîmes (2-1), lundi, il est entré en jeu dans les vingt dernières minutes, participant à préserver tant bien que mal la troisième victoire consécutive de l'équipe. Si Fomba n'est pas encore titulaire, il le doit au retour en forme de Thomas Monconduit. Eloigné des terrains fin 2022 pendant deux mois, l'ancien amiénois monte en puissance et donne satisfaction en sentinelle. « Dans ce rôle, Thomas apporte son expérience, son intelligence dans le placement. Il a encore des choses à améliorer, dans ses sorties de balle en particulier, mais je l'ai trouvé intéressant dans ce rôle là. Lamine (Fomba) peut aussi le tenir, pour nous donner une certaine sécurité », avait glissé Laurent Batlles avant le déplacement à Nîmes. De là à penser qu'entre Monconduit et Fomba, il n'y a qu'un fauteuil pour deux...