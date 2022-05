ASSE : Larqué se paye Hamouma et Dupraz

Zapping But! Football Club ASSE : Les verts peuvent-ils éviter les barrages ?

Très remonté contre les Verts, qu'ils soient joueurs, entraîneurs ou dirigeants, depuis le début de la saison, Jean-Michel Larqué monte en température à mesure que la menace de relégation grandie. A 48h d'un déplacement à Nantes qui pourrait envoyer l'ASSE en L2, le mythique capitaine des années 70 s'est lâché comme rarement dans l'émission Rothen s'enflamme ce soir sur RMC.

"On nous prend pour des abrutis"

"J'ai passé un mauvais weekend et je continue à passer de mauvaises nuits. C'est mon club qui est en train de plonger. Il faudrait qu'il fasse un meilleur résultat que Metz, je n'y crois pas ! Je vais laisser de côté l'aspect administratif, j'ai suffisamment chargé un des deux actionnaires pour ne pas y revenir. Comment je peux lire des conneries pareilles ? Comment je peux lire que les joueurs sont fatigués physiquement et moralement ? Alors que certains ont fait dix matches dans la saison ! Le dénommé Romain Hamouma, il a fait dix matches dans la saison (21, en fait), il ne peut pas jouer parce qu'il n'a pas une heure dans les jambes, il n'a pas 30 minutes, il n'a pas cinq minutes... Ils n'ont même pas cinq minutes puisqu'au dernier match, le premier but encaissé contre Reims, ce n'est pas à la 80e minute, c'est à la 2e. Ils ont des préparateurs physiques tout autour du ventre, c'est une équipe de bras cassés."

"Lorsque Dupraz a eu une petite éclaircie et qu'il a commencé à parler d'une éventuelle prolongation, ça a été le début de la fin. Quand on a un objectif, on n'en a pas deux. Quand on veut courir deux lièvres à la fois, il y en a un de trop. Il ne pouvait pas en même temps courir après la prime de fin de saison, qui va peut-être lui passer sous le nez, j'espère que non, et un maintien de son équipe. Comment peut-on exonérer les joueurs ? Dont certains disent qu'ils sont fatigués physiquement.Ils n'ont pas fait un match de Coupe d'Europe, ils ne sont pas allés loin en Coupe de France. On nous prend pour des abrutis."

Raphaël Nouet

Rédacteur