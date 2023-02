ASSE : Larsonneur annonce des Verts plus soudés que jamais

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

C'est dans les moments les plus difficiles que naissent parfois les plus grands exploits. Rien qu'en football, on se souvient que l'Italie championne du monde en 2006 était plongée en plein Calciopoli au début de la compétition. Peut-être que l'AS Saint-Etienne renaîtra de ses cendres après six premiers mois calamiteux en Ligue 2. Et que la difficile victoire acquise devant Annecy (3-2) samedi sera le point de départ d'une folle remontée.

Il semblerait en tout cas que ce succès ait renforcé les liens entre les joueurs et leur entraîneur, Laurent Batlles. Ainsi, Gautier Larsonneur, qui n'est pourtant stéphanois que depuis un mois après son arrivée en provenance de Valenciennes, a publié un message fort sur son compte Instagram. On y voit les Verts, de dos, se tenir par les épaules après le succès sur les Savoyard, accompagnés de ce mot, simple et fort : ensemble.