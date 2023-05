ASSE : Laurent Batlles brouille les pistes avec Jean-Philippe Krasso

Zapping But! Football Club ASSE : quel bilan pour Loïc Perrin ?

Ceux qui ont regardé la rencontre ASSE – QRM (4-2), Jean-Philippe Krasso a évolué dans un autre registre face au club normand. En échec depuis plusieurs matchs de Ligue 2, l'Ivoirien a profité de son repositionnement pour retrouver l'efficacité... Même si Till Cissokho l'a privé sur la fin de son 17ème but de la saison.

Une demande pour tromper l'ennemi

En conférence de presse à l'issue de la rencontre, Laurent Batlles a justifié le nouveau positionnement de « Jipé », décalé sur un côté : « Sur ce match, je lui ai demandé de jouer différemment car les adversaires l’étudient tous beaucoup. C’est pour ça qu’au milieu on avait deux six et un dix plus haut au lieu de jouer en losange et de faire reculer Jipé. Il aime bien être sur ce côté droit pour rentrer sur son pied gauche, il l’a bien fait et ça a ouvert des espaces à Ibra (Wadji) et les autres joueurs dans les couloirs. À partir du moment où il a joué plus haut ça a été plus compliqué ».

A la lutte pour le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 2, Jean-Philippe Krasso dispose d'une corde de plus à son arc, lui qui a déjà évolué en pointe ou en dix en soutien de l'attaquant sur cette saison de Ligue 2.

Pour résumer Laurent Batlles estime qu'il a pris la bonne décision en déplaçant Jean-Philippe Krasso dans le couloir droit de l'ASSE pour tromper la défense de Quevilly-Rouen. Le match de l'Ivoirien, à nouveau décisif, lui a donné raison.

