ASSE : Laurent Batlles n'est pas le seul à être menacé face à Annecy

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Si la menace autour de Laurent Batlles s'était un peu éloigné après les deux succès contre Laval et Niort (1-0), on parle à nouveau de la situation du coach de l'ASSE suite aux deux ultimes défaites des Verts contre Sochaux (2-3) et à Bastia (0-2). Il se murmure même que l'entraîneur ligérien pourrait sauter en cas de nouvelle contreperformance face à Annecy samedi (15 heures).

Importante pour Laurent Batlles en vue de sa continuité sur le banc de l'ASSE, la rencontre face aux Reds l'est aussi pour plusieurs autres joueurs sous le coup d'une suspension en cas de nouveau carton jaune. Ils sont en effet cinq à être menacés pour ce match : Anthony Briançon, Lenny Pintor, Mickaël Nadé, Mathieu Cafaro et Gaëtan Charbonnier.

Si on ne s'inquiète pas pour les deux premiers, qui ont peu de chances de jouer face à Annecy, cela pourrait être beaucoup plus problématique si le milieu offensif et surtout le buteur des Verts venait à écoper d'une nouvelle biscotte. Cela concernerait en effet le déplacement importantissime à Nîmes le lundi 20 février prochain...