ASSE : Laurent Batlles se justifie sur la mise au banc de Giraudon

En conférence de presse à la veille d'ASSE – Pau ce samedi, Laurent Batlles a été questionné sur la situation délicate de son « chouchou » Jimmy Giraudon, qui - après une première partie de saison où il était le Stéphanois le plus utilisé - ne joue plus.

Le coach des Verts s'est justifié de la gestion de son ancien capitaine et lieutenant à Troyes, reconnaissant que Giraudon a fait les frais du renouveau des Verts :

« J’ai eu beaucoup de discussions avec lui. Il a joué dans une période compliquée, avec des départs, des arrivées, des blessures et il y a des performances qui n’ont pas été à la hauteur de ce que j’attendais. Cela ne concernait pas le plan technique mais plutôt athlétique. Il a des partenaires qui sont pour le moment plus performants que lui. Il a beaucoup d’expérience, il a connu des montées dans les clubs où il est passé et c'est quelqu'un d'important dans le groupe mais j’estime qu’il y a plus performant à son poste pour l'instant ».