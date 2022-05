ASSE : le barrage atteint, Dupraz se place déjà pour retrouver un poste

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Pascal Dupraz cultive un art étrange : celui de parler de sujets qu'il qualifie de sans importance à ses yeux. Son avenir personnel en fait partie. Il y a quelques semaines, l’entraîneur de l’ASSE avait ainsi évoqué le sujet alors que son contrat est censé terminer en fin de saison.

Le barrage contre l’AJ Auxerre validé, par miracle samedi à Nantes (1-1), le coach des Verts a remis le couvert. Sur, là aussi, un ton très ironique et presque cynique lors de son passage chez les Grandes Gueules du Sport sur RMC.

« C'est le cadet de mes soucis. On a un deal avec les dirigeants de l'ASSE, qui se comportent merveilleusement bien. Ce deal va jusqu'au dernier match de compétition. Ensuite, tranquillement, si tout va bien, on commencera par boire un verre et on verra ce que l'avenir nous réserve, a expliqué l’ancien consultant pour les Grandes Gueules. Vous me manquez. Si vous m'acceptez, je suis bientôt disponible. »

