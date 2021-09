ASSE : le bel hommage de deux légendes vertes à Farison

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Ce jeudi, L'Equipe consacre un article à la disparition de Gérard Farison, légende de l'ASSE, unique club de sa carrière avec laquelle il a brillé dans les années 70. On y apprend que l'ancien latéral gauche souffrait de la maladie d'Alzheimer, qu'il a combattue lors des trois dernières années. Deux de ses prestigieux anciens coéquipiers, Dominique Bathenay et Jean-Michel Larqué, ont été très touchés par son décès, survenu hier.

« Ce n’était pas le plus brillant mais il était assurément le plus solide, soupire Dominique Bathenay. Je le savais malade. Chaque année, avec les anciens Verts, on se retrouve à Saint-Etienne pour un tournoi de golf. Je l’avais vu il y a deux ou trois ans et il était déjà ailleurs. » « Oui, c’est cela, il était ailleurs, confirme Jean-Michel Larqué. Tachan, c’est le premier de la liste des anciens joueurs à partir. Je suis tellement triste… »

