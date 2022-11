ASSE : le boycott des supporters, un coup à 5 M€ ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Révoltés par la gestion du club depuis des mois, les supporters de l'AS Saint-Etienne ont tenté un nouveau coup hier lundi. Dans un communiqué commun, ils ont appelé l'ensemble du peuple vert à boycotter les produits dérivés afin de frapper les actionnaires, Roland Romeyer et Bernard Caiazzo, en plein cœur. Etant donné que les deux dirigeants font de la vente une affaire d'argent, si le budget continue de s'effondrer, lui qui a considérablement fondu après la relégation, peut-être que cela les incitera à passer la main plus rapidement.

Mais à combien s'élève le merchandising annuel de l'ASSE ? C'est la question que s'est posée le site En Vert et Contre Tous. Evidemment, aucun dirigeant n'ayant tenu à y répondre, il lui a donc fallu chercher dans les comptes publiés en 2020-21 par le club à la LFP. Sur cet exercice (en Ligue 1), le total des produits déclaré par l'AS Saint-Etienne était de 101,393 M€ et le merchandising s'élevait à 18,19 M€, soit 18%. Si on le rapporte au budget de cette saison, qui tournerait aux alentours de 30 M€, un boycott total ferait perdre plus de 5 M€ à l'ASSE. Un coup dur, assurément...