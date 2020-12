ASSE : Le cas Charles Abi fait débat chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le mercato des Verts

Jérémy, Beauchastel :

« Je crois encore en lui, mais comme pour la plupart des supporters, il me déçoit. Quand on voit ses qualités athlétiques, et ses matches amicaux cet été, on pouvait espérer qu'il allait réussir cette saison. Après, il faut dire qu'il n'a pas beaucoup joué, à cause de sa blessure à Marseille. J'espère que Puel va lui refaire confiance, et qu'il va enfin marquer en L1. »

Jean-Loup, Ploërmel :

« Ne plus croire en Charles Abi serait une grande injustice. C'était un excellent joueur lorsqu'il jouait chez les jeunes. Il avait d'ailleurs marqué en finale de la Gambardella. Il ne peut pas avoir perdu tout son football. Étant donné que peu de nos attaquants coupent les centres dans le surface, il nous serait très utile. »

Corentin, Guéret :

« Je pense qu'il ne sera jamais plus qu'un joueur moyen. Je ne lui trouve pas de réelles qualités. Il n'est pas très rapide, pas vraiment à l'aise balle au pied et il est même en difficulté dans les duels aériens. J'espère me tromper mais j'ai du mal à voir en lui un top player ».

Thierry, Saint-Julien-en-Saint-Alban :

« Je crois de moins en moins à l'avènement de Charles Abi en tant que numéro 9 à l'ASSE. Il partait avec les faveurs de Claude Puel pour devenir l'avant-centre titulaire cette saison. Maintenant, force est de constater qu'après une vingtaine d'apparitions en Ligue 1, Abi n'a toujours pas marqué... Le constat est terrifiant ! On peut donc grandement douter qu'il devienne le buteur tant recherché depuis le départ d'Aubameyang.»

Pascal, Chomérac :

« Il est jeune, d'accord, mais est-ce une raison pour lui donner sa chance éternellement ? Il n'a pas encore inscrit le moindre but en Ligue 1 ! C'est un avant-centre, on lui demande de marquer, chose qu'il ne fait pas. C'est pourtant un joueur physique, mais j'ai l'impression qu'il ne sait pas encore s'en servir. Par exemple, son entrée contre Angers m'a fait peur, il a été partout sur le terrain, sauf dans la surface... Il va vraiment falloir que l'on recrute un buteur digne de ce nom. Ça devient urgent. »

Thomas, Valence :

« Je suis sûr qu'il va exploser. On doit lui laisser du temps. Je compte sur Puel pour le faire progesser. On en attend peut-être un peu trop de sa part, et trop vite. Il n'a que 20 ans ! Je n'oublie pas ses très bons matches amicaux. Il a montré qu'il avait des qualités intéressantes. Lorsqu'il aura inscrit son premier but en Ligue 1, il sera mieux mentalement. »

Isaac, Marseille :

« J'aime bien son profil, et je suis persuadé qu'il peut s'imposer à l'ASSE. 0 but en L1, c'est une statistique qu'il doit certainement avoir en tête. Il faut qu'il trouve rapidement le chemin des filets. Ça peut être un déclic psychologique. Je le trouve intéressant avec sa taille, son jeu dos au but et dans le domaine aérien. Il nous manque cruellement un avant-centre capable de peser sur les défenses adverses pour libérer des espaces pour nos ailiers. Et qui de mieux qu'Abi pour endosser ce rôle ? En tout cas, c'est un bon joueur, j'en suis convaincu. »