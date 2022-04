ASSE : le choix de Dupraz pour remplacer Sacko fait débat

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Je préférerais Bakayoko

« Le match contre Marseille a confirmé que l'ASSE avait perdu gros avec la blessure de Falaye Sacko. Contre Troyes, on avait vu que Moukoudi n'avait pas vraiment le profil pour remplacer le Malien. Mais face à l'OM, l'option Camara n'a pas été très pertinente non plus. Non pas que Camara soit passé au travers, mais il a quand même beaucoup manqué au milieu où son duo avec Gourna-Douath avait plutôt bien fonctionné ces derniers temps.

Mon opinion personnelle, c'est que Dupraz doit laisser Mahdi au milieu, à son meilleur poste. Et pour remplacer Sacko, je milite pour Abdoulaye Bakayoko. Si Dupraz persiste avec sa défense à trois, c'est lui qui a le profil le plus proche de Sacko, avec sa vitesse, son sens de l'anticipation. Je ne comprends d'ailleurs pas trop pourquoi Bakayoko a disparu après son baptême du feu en L1 contre Lens et à Lyon. Il avait tout sauf démérité. Il mérite selon moi d'être revu. »

Laurent HESS

Le 4-4-2, la meilleure option

« Autant je comprenais le sens de continuer dans un système à trois centraux quand Enzo Crivelli n'était pas disponible, autant je pense aujourd'hui qu'il est temps de revoir l'animation. L'absence de Sacko doit d'ailleurs être le moteur de ce changement vu que la défense à trois ne marche plus sans lui... Et ce quel que soit la solution de remplacement aux côtés du tandem Mangala - Nadé. Je ne serais pas contre le fait que Mahdi Camara, au retour de sa mise à l'écart, continue de remplacer le Malien ... mais au poste de latéral droit en attendant le retour de blessure d'Yvann Maçon.

L'idée de départ de la défense à trois était de muscler la défense ligérienne pour encaisser moins de buts. Cela a marché un temps, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Pascal Dupraz dispose désormais d'un point d'ancrage devant autour duquel faire tourner un autre attaquant (Denis Bouanga en attendant Wahbi Khazri?). On sait le Haut-Savoyard adepte du classique 4-4-2 à la sauce Manchester United époque Sir Alex Ferguson. Il a désormais tous les éléments pour mettre en place son animation.

Depuis quelques semaines, l'ASSE a fonctionné par cycle. Le cycle réussi né du match d'Angers s'est essoufflé. A mon sens, il faut repartir sur quelque chose de nouveau, se réinventer sur les 8 derniers matchs. Saint-Etienne a encore besoin d'au moins quatre succès pour éviter la place de barragiste. Les trois prochains matchs – Lorient, Brest et Bordeaux - seront capitaux. C'est maintenant qu'il faut réagir... »

Alexandre CORBOZ

