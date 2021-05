ASSE : le clin d’œil de Debuchy à Batlles

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

D'un tir du plat du pied droit au point de pénalty, Mathieu Debuchy a offert la victoire à l'AS Saint-Etienne ce dimanche face à Montpellier (2-1), pour le compte de la 35e journée de Ligue 1. C'est le deuxième but cette saison du capitaine des Verts après avoir marqué lors du match nul concédé face à l'AS Monaco (2-2), le 23 décembre dernier.

Un but historique pour Debuchy

Avec cette réalisation, le latéral droit de l'ASSE est devenu, à 35 ans et 9 mois, le deuxième buteur le plus âgé des Verts en compétition officielle au 21e siècle, derrière Laurent Batlles, qui avait marqué, à 36 ans et 7 mois, lors de la victoire en Ligue 1 de Saint-Etienne contre l'AS Nancy Lorraine (2-1), le 13 mai 2012.

Par ailleurs, Mathieu Debuchy est le défenseur le plus prolifique de la Ligue 1 actuellement en activité, avec 27 buts inscrits au total en championnat.

🔎 Les temps forts de #MHSCASSE dont le 27e but en @Ligue1UberEats de @MatDebuchy ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 3, 2021