ASSE : le club lance une expérience surprise pour les supporters à Geoffroy-Guichard !

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

La hache de guerre est-elle enfin enterrée entre l’ASSE et ses supporters ? S’il est encore trop tôt pour se livrer à un tel scénario, force est de constater qu’une trêve semble avoir eu lieu entre les deux parties. La cause principale vient évidemment de la bonne tenue de l’équipe drivée par Laurent Batlles en termes de résultats, et une dernière solide victoire contre Niort ce samedi à domicile lors de la 29e journée de Ligue 2 (2-0).

L’opération « siège surprise » est lancée !

Pour surfer sur cette bonne dynamique, l’ASSE tente d’innover et a lancé via sa billetterie l'expérience siège surprise pour la réception du FC Metz à Geoffroy-Guichard le 22 avril prochain. Si vous achetez un billet, à 15€ ou 20€, vous découvrirez où vous êtes placés seulement 48h avant le match ! Si elle ne fait pas encore l’unanimité, l’idée a le mérite d’exister... Autre bonne nouvelle pour les supporters stéphanois, en guise de nouveau geste du club à leur égard, les entraînements de ce mardi (10h30) et du jeudi 6 avril (10h30) seront ouverts au public.