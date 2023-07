ASSE : le club rehausse ses d'ambitions, Batlles est déjà sous pression !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Les supporters de l’ASSE attendent de pied ferme le premier match amical de l’été. Celui-ci aura lieu (18h30) à l’Envol Stadium d’Andrézieux-Bouthéon contre l’équipe UNFP, formation composée de joueurs sans contrat et à la recherche d’un club. Comme pour la seconde répétition générale de la semaine contre Grenoble, samedi à L’Étrat, Laurent Batlles va procéder à une large revue d’effectif et a pris un premier coup de pression au sujet des résultats de la saison à venir, décisives pour une bonne affluence à Geoffroy-Guichard.

L'ASSE attend plus de 22 000 spectateurs de moyenne

« On souhaite faire mieux que l’affluence moyenne de 22 000 spectateurs, mais on ne se donne pas de limite, affirme au Progrès le directeur général adjoint en charge des revenus de l’ASSE, Arnaud Jaouen. Pour les affluences, cela dépend aussi du calendrier, si on joue plus souvent les lundis. Il y a plein de facteurs dont un majeur, La dynamique sportive. La clef, c'est la réussite sportive et après le club travaille pour maintenir l’engouement. »

