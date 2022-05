ASSE : le club porte plainte après les incidents du match contre Auxerre

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

L’ASSE sera en Ligue 2 la saison prochaine. Après la défaite contre Auxerre lors du barrage de Ligue 1, les supporters des Verts ont envahi la pelouse du stade. Suite à cela, de nombreux incidents ont eu lieu dans le stade mais également à l’extérieur. Ce mardi, le club vient de communiquer sur ses événements.

Sur son site, le club annonce porter plainte contre X : « Suite aux graves incidents survenus à l’issue d'#ASSEAJA, le club a déposé une plainte ce jour pour violences aggravées, destructions et dégradations de bien public, pénétration sur l’aire de jeu portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens et jets de projectiles présentant un danger pour la sécurité des personnes

Par ailleurs, la Commission de discipline de la LFP a décidé de mettre le dossier en instruction. L’audience est fixée au jeudi 23 juin 2022. »

