ASSE : le coach d'Annecy enrage malgré la victoire face aux Verts

Si le FC Annecy s'est donné de l'air en battant l'ASSE dans un inédit derby de la région Rhône-Alpes (2-1), le coach des « Reds » Laurent Guyot avait quand même du mal à être satisfait à l'issue du match.

La raison ? L'état du terrain du Parc des Sports, lamentable par rapport au niveau de la Ligue 2. En conférence de presse et dans des propos rapportés par le Dauphiné Libéré, le coach annécien a dégoupillé, estimant qu'il n'était pas normal d'avoir reçu un club aussi prestigieux que Saint-Etienne sur un terrain comme ça...

« Il est temps de se rendre compte qu’on a une pelouse indigne du niveau où on évolue. Je sais que ce n’est pas facile mais l’état de la pelouse est catastrophique et ça devient dangereux (…) Je ne demande pas un billard, mais là ce n’est pas possible, honnêtement. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut que les responsables politiques prennent conscience qu’on donne une image d’Annecy, au-delà du football, qui n’est pas bonne. On reçoit des clubs comme Saint-Etienne, des clubs prestigieux… Les gens regardent et on renvoie l’image qu’on n’a pas les structures qu’il faut ».