ASSE : le comparatif des Verts sous Puel et sous Dupraz

Arrivé le 14 décembre dernier sur le banc de l'AS Saint-Etienne, Pascal Dupraz a déjà rapporté plus de points que Claude Puel. En effet, avec 13 points en 9 matchs, l'entraîneur haut-savoyard devance les 12 points obtenus en 17 matchs par son prédécesseur. Ce qui a permis au club du Forez de sortir de la zone rouge et de pointer à la 17e place après 27 journées disputées. Voici le comparatif de l'ASSE sous Claude Puel et sous Pascal Dupraz, selon les chiffres du site officiel de la Ligue 1.

Le comparatif de l'ASSE sous Puel et sous Dupraz :

Matchs : 17 vs 9

Points/match : 0,71 vs 1,44

% de victoires : 12% vs 44%

Buts/match : 1,00 vs 1,22

Buts encaissés/match : 2,18 vs 1,22

Tirs/match : 12,5 vs 11,8

% tirs convertis en buts : 8,0% vs 10,4%

But tous les X tirs : 12,5 vs 9,6

% tirs depuis l'intérieur de la surface : 53,5% vs 64,2%

Montants touchés : 12 vs 1

Différence buts-Expected Goals : -2,11 vs 0,78

Différence xG contre-buts encaissés : -7,19 vs -0,40

Buts encaissés tous les X tirs subis : 5,9 vs 7,9

