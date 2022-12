ASSE : la compo probable des Verts contre Annecy

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Après un mois et demi sans match, c'est le retour de l'AS Saint-Etienne ! La lanterne rouge de la Ligue 2 se déplace ce lundi sur la pelouse d'Annecy, à l'occasion de la 16e journée de Ligue 2.

Lors de cette rencontre, Laurent Batlles devrait évoluer avec un système de jeu à quatre défenseurs. De gauche à droite, Léo Pétrot, Mickaël Nadé, Anthony Briançon et Anas Namri devraient être titularisés devant Matthieu Dreyer. Louis Mouton, Victor Lobry et Dylan Chambost devraient constitués le milieu de terrain tandis que Mathieu Cafaro et Lenny Pintor devraient accompagnés Ibrahima Wadji en attaque. Arrivé récemment en provenance de l'AJ Auxerre, Gaëtan Charbonnier devrait débuter son premier match avec les Verts sur le banc.