ASSE, OL, OM, PSG : le constant inquiétant de Jessy Moulin sur les Ultras

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Le tendance n'est pas bonne. Et montre assez clairement que les relations se sont véritablement durcies ces dernières années entre les Ultras et les joueurs de certains clubs. Que ce soit à l'ASSE, au FC Nantes, à l'OM ou encore à l'OL, pas plus tard qu'il y a quelques jours, les rencontres entre supporters et membres de l'effectif sont parfois houleuses.

Humiliation

Dans une émission de Canal Plus, l'ancien gardien de l'ASSE et de l'ESTAC, Jessy Moulin, a donné son point de vue. Qui prouve, si besoin était, que les joueurs ne vivent pas bien certaines situations. "Se faire secouer peut être vécu comme une humiliation. On sent maintenant que les joueurs sont pris pour cibles."

