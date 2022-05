ASSE : le contenu des tags contre Romeyer a fuité, il est ignoble

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

L’ASSE va mal. Les Verts sont actuellement 19èmes de Ligue 1, à une journée de la fin du championnat. L’avenir dans l’élite des hommes de Pascal Dupraz est donc plus qu’incertain. Les résultats du club sont décevants et les supporters ne cachent plus leur mécontentement.

Comme évoqué hier soir, Roland Romeyer a fait les frais de cette colère après le match contre Reims. Le Progrès a informé que co-le président de l’ASSE avait découvert que le mur de clôture et le portail d’entrée de sa maison avaient tous deux été tagués par des individus, dans la nuit de samedi à dimanche avec le message « Traverse la route ».

Antoine Chirat, journaliste d’Onze Mondial, précise sur son compte Twitter que Romeyer habite à côté d’un cimetière... Le patron des Verts a, bien évidemment, déposé une plainte et une enquête a été ouverte pour retrouver le ou les auteurs des faits.

Le mur de Roland Romeyer tagué par les supporters.

On peut y lire « Traverse la route ». Roland Romeyer habite à côté d’un cimetière.

Ambiance à une semaine d’un des matchs les plus importants de l’histoire du club. #ASSE pic.twitter.com/hL2qkgalGy — Antoine CHIRAT (@chiratantoine) May 15, 2022

Pour résumer Alors que l’ASSE s’est inclinée contre le Stade de Reims samedi lors de la 37e journée de Ligue 1 (2-1), le co-président des Verts Roland Romeyer a été ciblé par les supporters après la rencontre avec un message saisissant.

Bastien Aubert

Rédacteur