ASSE : meilleur que Mbappé et Messi, il arrive lancé avec le RC Strasbourg !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

En s'imposant dimanche dernier sur la pelouse de Clermont (2-1), l'AS Saint-Etienne a enchainé une nouvelle victoire en Ligue 1. Ce qui permet aux Verts de remonter à la 18e place du classement.

Gare à Gameiro !

Au prochain match, l'ASSE recevra le RC Strasbourg, ce dimanche (15h) au stade Geoffroy-Guichard, pour le compte de la 25e journée de championnat. Lors de cette rencontre, les hommes de Pascal Dupraz devront particulièrement se méfier de Kévin Gameiro puisque l'attaquant du RCSA a marqué pas moins de 5 buts lors des 4 derniers matchs.

En Espagne, le quotidien madrilène Marca a même mis l'ancien attaquant du Valence FC et de l'Atlérico Madrid en avant en expliquant qu'il avait marqué plus de buts en L1 en 2022 que Kylian Mbappé et Lionel Messi ! Les Verts sont prévenus : un cador aux dents longues arrive lancé dimanche à Geoffroy-Guichard.