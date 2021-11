ASSE : le département a mis un coup de pression au club

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

En plus de la vente du club et des résultats sur le terrain, le quotidien de l'ASSE est rythmé par le changement de logo, qui sera effectif à compter de la saison prochaine. Le club a prévu trois étapes pour définir son nouveau blason. La première consistait en des propositions de supporters, la deuxième en une sélection de deux réalisée par un panel de 42 personnalités et la troisième par un vote du grand public pour désigner le vainqueur. Cette dernière étape était censée démarrée au début du mois mais le processus a pris du retard.

Le Progrès a expliqué pourquoi : toutes les propositions de logo avaient fait disparaître le nom "Loire". Or, le département est l'un des principaux soutiens financiers de l'ASSE et cette démarche ne lui a forcément pas plu. Les dirigeants stéphanois ont donc demandé à ce que les différents modèles revoient leur copie pour intégrer le mot "Loire". D'où le retard. Heureusement que cette association club-département ne se se produit partout en France sinon les Girondins de Bordeaux n'auraient plus de place pour leur scapulaire !

