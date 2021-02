ASSE : le déplacement à Lorient, son avenir... Mathieu Debuchy en dit plus

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face au FC Metz

But: Mathieu, on suppose que ce match nul contre Reims vous laisse sur votre faim...

Mathieu DEBUCHY : On aurait aimé l'emporter, c'est sûr. Au final, les sentiments sont mitigés. On arrache le nul et on a l'occasion pour gagner, sur la fin. Mais on était menés et on a quand même pas mal subi, une bonne partie du match.

Comment expliquez-vous votre première mi-temps ?

L'entame était pas mal. Mais on a vite baissé le pied. On était moins bien. On a peut-être manqué un peu de présence devant le but. Tactiquement, il me semble qu'on était moins bien en place. On avait été meilleurs à Rennes. On avait été plus efficaces. Là, pas mal de choses nous ont fait défaut. Mais on a mieux fini. C'est ce qu'on va retenir.

Les remplaçants ont été décisifs, Charles Abi en particulier...

Oui. Ce n'est pas la première fois. C'est le cas depuis quelques semaines, ceux qui rentrent font du bien. C'est une bonne chose pour la suite. Ça montre que tout le monde est dans l'esprit. On a besoin de ça.

Vous êtes invaincus depuis le derby...

C'est bien aussi. On va essayer de le rester le plus longtemps possible. Sur ce match contre Reims, on a réussi à revenir au score. C'est positif aussi. Ça montre qu'on ne lâche pas.

Vous allez affronter un autre concurrent direct à Lorient...

Lorient, ce sera encore un match important. Il faudra garder le rythme, continuer d'avancer, de grappiller. On veut prolonger cette série positive.



Qu'avez-vous pensé de l'accueil des Magic Fans avant Reims ?

Ça nous a fait du bien. On aurait aimé leur offrir la victoire. On sait à quels points ils sont importants ici. Après le derby, ils étaient présents pour apporter leur message. Ils le sont encore dans une période plus positive. Ils nous ont réservé un bel accueil.

A titre personnel, votre prolongation avance-t-elle ?

Non. Il n'y a pas de discussions avec le club. Je n'ai rien d'autre à ajouter. J'ai déjà dit ce que je pensais du club, des supporters, de ma vie à Saint-Etienne.