ASSE : le derby contre l'OL, sa situation personnelle, la colère des supporters... Puel ne désarme pas !

But! : Claude, peut-on parler de crise ?

Claude PUEL : Bien sûr. J'espère que ce sera une crise passagère, qu'on passera vite à autre chose. Autant j'avais vu l'équipe bien répondre contre Bordeaux et Monaco, autant là, contre Nice, je l'ai sentie très en deça. Il y avait de la fragilité, de la fébrilité. On est gagnés par cette situation.

Quelles sont les solutions ?

Soigner les têtes. Bien récupérer. On est impactés par la situation. On enchaîne les mauvais résultats. Nice nous a mis en grande difficulté d'entrée en nous pressant, en nous empêchant de jouer. On a subi. On ne s'est pas libérés. On a eu beaucoup de mal à relever la tête. Ce n'était pas une bonne prestation.

Qu'avez-vous pensé des banderoles, des revendications du public ?

C'est une période difficile et en général, l'entraîneur est responsable. J'assume complètement. Les joueurs se battent, ils ne lâchent pas dans l'état d'esprit. Les supporters sont frustrés et c'est normal.



« Le derby, c'est un match à part. Ce n'est pas un vrai match de championnat, il y a autre chose. Il tombe à pic. Il arrive à point pour trouver le déclic et repartir de l'avant »

Ils ont demandé votre départ...

Ils me rendent responsable. Mais j'ai le dos rond. J'ai déjà connu ce genre de situation.



Pensez-vous avoir le soutien des joueurs et des dirigeants ?

Bien sûr. On avait montré de bonnes choses lors des matches précédents. On avait eu un manque de réussite flagrant. Il faut reprendre confiance, trouver l'étincelle. Il n'y a pas de tricheurs dans ce groupe, tout le monde a envie de bien faire. On est tous unis.



Le derby arrive...

Il faudra faire preuve de caractère. On ne lâchera pas. Le derby, c'est un match à part. Ce n'est pas un vrai match de championnat, il y a autre chose. Il tombe à pic. Il arrive à point pour trouver le déclic et repartir de l'avant.