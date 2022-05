ASSE : le dernier bourreau des Verts souhaite le maintien à Pascal Dupraz

Zapping But! Football Club ASSE : Les verts peuvent-ils éviter les barrages ?

Si Oscar Garcia a joué un vilain tour à l'ASSE en prenant six points sur six avec le Stade de Reims, le technicien espagnol n'a pas oublié son passé d'entraîneur des Verts. Bien que l'aventure a été courte, le coach champenois a donné de la force aux Verts dans la course au maintien.

« On a montré le visage d’une équipe professionnelle qui se bat pour les trois points à chaque match, on l’a fait à Lorient et aujourd’hui aussi. J’espère qu’on montrera le même état d’esprit face à Nice. Malheureusement ils (les Verts) ont perdu contre leur ancien entraineur mercredi à Nice (Christophe Galtier, NDLR), aujourd’hui aussi. J’espère de tout cœur qu’ils vont se sauver ».

L'allusion aux anciens entraîneurs qui ont eu des soucis avec Roland Romeyer n'est sans doute pas anodine...

Alexandre Corboz

Rédacteur