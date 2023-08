ASSE : le groupe de Batlles pour Annecy est tombé, trois absences à déplorer

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

C'était une possibilité. Et elle s'est malheureusement confirmée pour Laurent Batlles, l'entraîneur de l'ASSE qui va devoir faire sans plusieurs joueurs pour le déplacement à Annecy, demain à 20 heures 45.

Bentayg encore trop court

En marge de la blessure de Wadji, pour encore quelques semaines, et celle de Monconduit, victime d'une lésion à la cuisse, les Stéphanois se déplaceront sans Cafaro, touché aux côtes, sans Nkounkou, victime d'une béquille face à Quevilly et qui pourrait quitter le club avant la fin du mercato, et sans leur dernière recrue, Bentayg, tout juste arrivé du Maroc.

👥 1️⃣8️⃣ Verts se déplaceront à Annecy pour #FCAASSE demain ! pic.twitter.com/D5aI4a7joE — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 27, 2023

