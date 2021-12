ASSE : le groupe de Puel pour Brest dévoilé !

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Claude Puel, a retenu un groupe de 21 joueurs pour affronter ce mercredi Brest, pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Etienne Green, Timothée Kolodziejczak et Zaydou Youssouf, Suspendus, et Yvan Neyou et Romain Hamouma, blessés, sont absents. Gabriel Silva, Arnaud Nordin et Yanis Lhéry font eux leur retour.

Le groupe de l'ASSE : Bajic, Fall, Ouennas - Maçon, Moukoudi, Nadé, Silva, Trauco, Sow - Aouchiche, Boudebouz, Camara, Gourna, Moueffek, Diousse - Khazri, Bouanga, Nordin, Ramirez, Lhéry, Krasso.

