ASSE : le groupe pour Annecy est tombé, deux joueurs réintégrés par Dall'Oglio !

Comme attendu, Anthony Briançon, remis de son alerte à la cuisse droite, est bien présent tandis qu'Aïmen Moueffek, Stéphane Diarra et Ibrahima Wadji, tous trois blessés, et Thomas Monconduit, suspendu, sont absents. Des absences qui profitent à Mahmoud Bentayg et Maxence Rivera, de retour dans le groupe stéphanois pour ce match.

Le groupe de l'ASSE : Larsonneur, Green - Petrot, Bentayg, Nadé, Briançon, Batubinsika, Appiah, Maçon - Tardieu, Fomba, Chambost, Bouchouari, Cafaro - Sissoko, Mbuku, Cardona, Rivera.

👥 Les 18 Verts convoqués par Olivier Dall'Oglio pour #ASSEFCA ! pic.twitter.com/MbtUNTP3L1 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 23, 2024

