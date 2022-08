ASSE – Le Havre : Jimmy Giraudon vide son sac sur l'arbitrage !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

Jimmy Giraudon (sur beIN Sports 1) : « Il y a des faits de jeu qui sont, pour moi, incompréhensibles. Une première faute sur Pintor avec un joueur en position de dernier défenseur, Letexier ne siffle pas. Le deuxième jaune de Briançon est très sévère. Il y a des faits de jeu compliqués, on essaie de faire de notre mieux. Il faut faire avec.

Est-ce que j'ai parlé à l'arbitre ? Je lui ai demandé, il n'a aucun regret sur toutes les actions, même sur Pintor. On a vu les actions pourtant mais l'arbitre ne va pas se déjuger. Après Monsieur Letexier, on le connait. Même s'il faut faire avec... Le regret, c'est de prendre un but sur coup de pied arrêté, à 0-0. Après, ils déroulent. Maintenant on va essayer de relever la tête. »