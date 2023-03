ASSE : Le Havre plus affaibli que prévu face aux Verts ?

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

L'AS Saint-Etienne est invaincue depuis six matches mais un dernier doute escorte sa spectaculaire remontée au classement. Car sur ces six matches, elle a gagné à quatre reprises contre des candidats au maintien (Annecy, Dijon, Nîmes et Pau), a ramené un nul de Bordeaux (1-1) où elle a été largement dominée et a également été tenue en échec par Amiens (1-1), qui en chute libre au classement. Son adversaire de samedi, Le Havre, leader décroché de la L2, constitue donc le révélateur ultime.

Mais le HAC ne se présentera pas au complet. Nous avons déjà relayé le fait que le défenseur central Gautier Lloris, frère de l'ancien capitaine des Bleus Hugo, était forfait car pas encore rétabli d'une blessure. Mais l'attaquant Samuel Grandsir devrait également manquer le choc face à l'ASSE car, grippé, il n'a pas pris part aux entraînements de la semaine. Enfin, le milieu Check-Oumar Diakité souffre d'un genou et devra faire l'impasse sur cette affiche.