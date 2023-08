ASSE : le jeune Cissé fait son mea culpa, Sissoko ne s'inquiète pas

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Karim Cissé a réagi à son entrée en jeu raté avec l'ASSE lors de la victoire contre QRM (2-1), hier soir sur son compte Instagram. "Douleurs, erreurs et mauvais jours font partie de notre vie, a-t-il posté. Personne n’est immunisé. Reconnaître le mal, apprendre, grandir et avancer. Apprendre, marcher haut avec le même esprit lumineux et l’esprit de gagnant qui m’ont fait venir d’où je viens pour arriver ici. La souffrance alimente plus mon courage. Je vais suivre, tête haute et conscient de tout, en quête de m’améliorer chaque jour. Et je le serai. Très bonne victoire de l’équipe, on en avait besoin le meilleur reste à venir !"

Sissoko : "Tout n'est pas à jeter"

Auteur des deux buts stéphanois, sur deux penaltys, Ibrahim Sissoko, lui, a été assez expéditif à son passage en zone mixte... "On voulait la victoire, c'est chose faite, a-t-il commenté. Les penaltys me sourient, j'espère que ça va continuer. Comme je viens d'arriver, j'en encore besoin d'automatismes, c'est normal. On ne se connait encore pas tous par coeur mais ça se passe bien. Tout n'a pas été bien, mais tout n'est pas à jeter non plus. Il faisait très chaud. Mais c'était important de gagner et je pense que ça peut lancer quelque chose."

