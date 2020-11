ASSE : Le jeune Moueffek n'a pas tapé que dans l'oeil de Puel

De retour à L'Etrat avec Grenoble, Loris Néry a mis en évidence la prestation d'Aymen Moueffek lors du match amical remporté par l'ASSE (3-2) face au GF38 vendredi. « J’ai beaucoup aimé la prestation d’Aimen Moueffek en première mi-temps, a confié le défenseur au site Poteaux Carrés. Je l’ai trouvé vraiment bon au milieu de terrain. Je l’avais plutôt vu jouer dans un couloir lors des matches de Ligue 1, mais là il m’a fait une très bonne impression dans l’entre jeu. Il a su créer pas mal de mouvements et d’espace lors d’une mi-temps où les Verts ont parfois peiné à en trouver. »

Benkhedim, Tshibuabua, Abi ont plu à Néry aussi

Et à Néry de souligner les prestations de trois autres anciens vainqueurs de la Gambardella.... « J’ai bien aimé aussi Bilal Benkhedim qui lui a joué en seconde période. Je l’avais déjà vu faire quelques rentrées en pro, on voit qu’il a du ballon et du talent. Parfois il gagnerait peut-être à jouer un peu plus simple. Derrière j’ai aussi relevé la présence de Marvin Tshimbuabua, on dirait l’enfant de Moustapha Bayal Sall ! Il est grand et costaud et je l’ai trouvé intéressant. J’ai trouvé que Charles Abi a été bon dos au jeu. Il a fait de bons appels mais malheureusement il a été maladroit dans la finition. Il a eu deux ou trois occasions mais n’a pas réussi à les convertir. »

Boudebouz, « un super joueur »

Enfin, l'ancien pensionnaire du centre de formation se veut confiant pour la suite de la saison des Verts, et il milite aussi pour le retour de Ryad Boudebouz dans l'équipe. « Même si les Verts sont peu dans le dur en championnat depuis quelques semaines, je suis assez confiant sur leurs capacités à rebondir. Il y a un bon staff, un coach très expérimenté qui connait parfaitement la Ligue 1 donc je pense que ça va le faire. Pour ce match amical il a fait jouer Ryad Boudebouz en seconde période. C’est un très bon joueur. Personnellement, je trouve ça dommage qu’il ait été mis à l’écart cette saison car dans la situation actuelle il serait très utile à l’ASSE. On a encore vu ses qualités, c’est un super joueur qui peut vraiment apporter quelque chose. »