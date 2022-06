ASSE : le maire de Saint-Etienne en remet une couche sur les incidents et charge le club

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Deuxième sortie médiatique en dix jours pour Gaël Perdriau au sujet de l'ASSE ! Après son intervention dans L'After sur RMC le jeudi 2 juin, le maire de Saint-Etienne s'est cette fois exprimé dans les colonnes du Progrès. Il a réaffirmé sa volonté de voir des personnes sanctionnées et non des tribunes entières mais, surtout, il a sous-entendu qu'il y avait des complicités au sein du club pour permettre l'entrée d'autant de fumigènes contre Monaco ou Auxerre...

"Je ne comprends pas le match contre Monaco durant lequel, pendant 1 h 30, des fumigènes ont brûlé par centaines. Comment sont-ils rentrés ? Roland Romeyer me dit qu’un fumigène se cache n’importe où. Vu le volume, j’ai un doute… J’espère qu’il y aura des suites et des sanctions exemplaires. Parce que les individus qui ont procédé aux jets de fumigènes dans les tribunes avaient une intention de faire mal. Ça aurait pu très mal finir, ils ont attenté à la vie de personnes. Ça fait de nombreuses années qu’on en parle et il ne se passe rien. Il faut qu’on s’en mêle parce que ça nous concerne."

Pour résumer Dans une interview au Progrès, le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, est revenu sur les graves incidents survenus à Geoffroy-Guichard contre Auxerre mais aussi Monaco. Et il a sous-entendu qu'il y avait complicité entre l'ASSE et ses ultras pour qu'autant de fumigènes aient pu pénétrer dans l'enceinte.

