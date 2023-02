ASSE : le maire de Saint-Etienne remet la pression à Caiazzo et Romeyer

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Un an et demi après avoir lancé le processus de vente, neuf mois après avoir annoncé, au soir de la relégation contre Auxerre, qu'un changement allait survenir, Bernard Caiazzo et Roland Romeyer sont toujours aux commandes de l'ASSE. Et ce, malgré l'énorme pression des supporters, qui les invitent au départ. Ils ne sont pas seuls. Dans une interview accordée au Progrès, le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, a demandé du changement, et vite. Il s'était déjà prononcé de la sorte dans les colonnes de notre magazine, But! Sainté, il y a plus d'un an...

"Pour l'ASSE, cette situation sportive me rend triste. Je suis inquiet aussi parce que le stade est propriété de la Métropole. Heureusement que je n'ai pas cédé aux pressions au moment où on me demandait de le vendre au club... J'attends véritablement un sursaut avant tout des actionnaires, ils détiennent la clé. Bien sûr que l'ASSE est un fleuron dont on doit pouvoir être fier et que c'est une carte de visite internationale pour la ville, mais c'est seulement l'une des cartes de notre jeu, et elles sont de plus en plus nombreuses."