ASSE : le maire de Saint-Etienne tacle la gestion catastrophique de Romeyer et Caïazzo

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

L’ASSE ne sera plus en Ligue 1 la saison prochaine. Après leur défaite contre Auxerre, les hommes de Pascal Dupraz ont provoqué la colère des supporters des Verts qui ont envahi le terrain dès le coup de sifflet final de la rencontre. Sur ses réseaux sociaux, le maire de la ville de Saint-Étienne s’est exprimé sur la gestion du club par Romeyer et Caïazzo.

Sur Facebook, il tacle les deux hommes : « Dans ce genre de situation, il faut, en revanche, avoir le courage de dire clairement qu'il s'agit d'une faillite collective. Des choix sportifs hasardeux, un effectif de qualité mais dont la trop grande jeunesse, aura été préjudiciable, faute d'une expérience suffisante, aux moments décisifs de la saison. Des choix de gestion complexes à comprendre et qui ont conduit à la mise en vente du club et les nombreuses rumeurs qui en ont découlé et que l'on entend régulièrement. »

Adam Duarte

Rédacteur