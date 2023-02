ASSE : le match contre Pau scruté à la loupe par les autorités

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Un record d'affluence pour la saison est annoncé du côté de Geoffroy-Guichard samedi pour la réception de Pau. Rassurés par les trois victoires de rang ayant permis à l'ASSE de sortir de la zone rouge, les supporters stéphanois seront au rendez-vous. Mais le nouveau préfet de la Loire, Alexandre Rochatte, aussi. Ce qui interdit tout débordement. Interviewé ce matin par France Bleu, M. Rochatte a expliqué qu'il avait rencontré Roland Romeyer et Jean-François Soucasse ce mercredi pour évoquer la situation du club mais surtout la sécurité aux abords de Geoffroy-Guichard, sujet sensible depuis les débordements du 29 mai dernier face à Auxerre.

"Je rencontre monsieur Romeyer à 15h. J'avais dit que j'avais besoin de les rencontrer et si tout se passe bien, je serai samedi au stade. Il y aura monsieur Romeyer et monsieur Soucasse qui seront là. Je vais évoquer évidemment avec eux le club, la situation qui est celle aujourd'hui du club et son avenir. Et moi, il y a un sujet qui m'intéresse énormément, c'est celui de l'ordre public autour du stade. J'ai entendu qu'il allait y avoir beaucoup de monde samedi et j'en suis très content. Evidemment, il faut qu'ensuite, les gens puissent sortir du stade en toute sécurité."