ASSE : le message d'adieu de Palencia aux Verts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Après trois ans et demi passés à l'AS Saint-Etienne où il n'aura joué que 18 matchs toutes compétitions confondues, le latéral droit espagnol, Sergi Palencia, a officiellement quitté le club du Forez cet hiver.

"Vert un jour, Vert toujours !"

Sur son compte Instagram, le joueur formé au FC Barcelone a écrit un beau message d'adieu à l'ASSE et ses supporters. "Merci magnifique Peuple Vert ! Ça a été un honneur et un vrai plaisir que de porter ce maillot vert. Beaucoup de bonnes choses vont arriver pour ce grand club avec la passion et l’enthousiasme des meilleurs supporters de France. Bonne continuation ! Vert un jour, Vert toujours !"

