ASSE : le nouveau maillot des Verts a fuité, il va plaire aux nostalgiques des années Platini !

Le maillot de l'ASSE en 2021-22 sera présenté jeudi sur Twitch par le club forézien, puis samedi à la Boutique des Verts. Mais il a fuité, et c'est le site Sainté Inside qui publie aujourd'hui un cliché.

Le maillot, avec ZE Bet en nouveau sponsor, présente un col en V et il est plutôt sobre, si ce n'est sur les côtés avec un côté vintage offert par des rayures horizontales blanches. Lesquelles rappellent les maillots portés il y a une quarantaine d'années par les Verts de Michel Platini, avec KB Jardin et Super Télé en sponsors. Et Le Coq Sportif en équipementier, déjà.

[INFO SI]

Vous êtes nombreux à l’attendre. Voici un premier cliché de ce que sera le prochain maillot de l’#ASSE. Sobre et efficace, nous on aime beaucoup. Pour plus de détails, on vous invite à vous connecter au live Twitch du club jeudi soir !



Qu'en pensez-vous les amis ? 💚👇 pic.twitter.com/fTtGJ6hWD8 — Sainté Inside (@SainteInside) June 26, 2021