ASSE : le plus grand mystère entourant Neyou enfin résolu

Auteur d'un but magnifique à Bordeaux (2-1) mercredi, Yvan Neyou a ajouté le réalisme devant le but à son incroyable activité au milieu de terrain. Si bien que le Camerounais est véritablement devenu incontournable chez les Verts. A 23 ans et après des années de galère. Si bien qu'on se demande aujourd'hui comment ses précédents clubs n'ont pas réussi à exploiter son formidable potentiel, notamment le Sporting Braga, pourtant habitué à lancer de grands joueurs. La réponse a été apportée par Rui Santos, entraîneur de Neyou en réserve la saison dernière.

"Sans cette blessure, il se serait imposé"

« A mon arrivée, il jouait peu, il était souvent utilisé en 10, qui n’est pas le rôle pour lequel il est le plus adapté, a expliqué le technicien dans L'Equipe. C’est un box to box, qui peut jouer 6 ou 8. Il est agressif à la récupération et technique : quand il a le ballon, c’est un joueur intelligent, il sait quoi en faire. Sa première qualité ? Il est toujours heureux de travailler et il en demande toujours plus. Par exemple, il voulait bosser les coups francs, les pénaltys, parce qu’il aime marquer aussi. »

« A Braga, il aurait eu sa chance et Abel Ferreira (l’entraîneur de l’équipe A au début de la saison 2019-20) croyait en lui, mais il s’est blessé pendant la préparation et ensuite, il est resté sur la touche. Sans cette blessure, il se serait imposé à Braga, j’en suis sûr : les joueurs aussi positifs, qui aiment autant travailler, réussissent toujours. » Une question de malchance, tout simplement ?